Воздействие ПФАС при диете с высоким содержанием морепродуктов может быть недооценено

Исследование, проведенное в Дартмуте, предполагает, что люди, которые часто потребляют морепродукты, могут столкнуться с повышенным риском воздействия ПФАС, семейства вездесущих и устойчивых искусственных токсинов, известных как «вечные химикаты».
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