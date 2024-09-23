Российскому рынку грозит "боковик"

Новая неделя на мировых рынках началась для инвесторов с позитива на азиатских торговых площадках. Участники торгов в этой части света, за исключением Японии, где в понедельник, 23 сентября, выходной, воодушевлены состоянием экономики Китая после решения центробанка страны в конце прошлой недели сохранить учетную ставку “по кредитам для первоклассных заемщиков” (LPR, loan prime rate) на уровне 3,35%, как и ожидалось.