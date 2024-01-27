Источник рассказал, кого пытаются вербовать эстонские поставщики наркотиков

Эстонские наркоторговцы, поставляющие наркотики в Россию с помощью дронов, предпринимают попытки вербовки ветеранов СВО, владеющих управлением FPV-дронами, сообщает РИА рассказал РИА Новости со ссылкой источник в правоохранительных органах .
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