В Приморье нашли убитого тигра из Красной книги, которого разрезали на куски из мести

Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев побеседовал с журналистами РИА Новости и заявил о том, что в Пожарском районе Приморья нашли убитого из чувства мести и расчлененного краснокнижного тигра.
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