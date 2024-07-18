Секретная служба США объявила о нехватке персонала на охрану политиков

Секретная служба США, ответственная за защиту высокопоставленных политиков и кандидатов на пост президента, столкнулась с нехваткой персонала и ресурсов, об этом проинформировал Мэттью Нойс, высокопоставленный представитель организации.
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