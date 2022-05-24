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Килиан Мбаппе: «Деньги приходят на счет, я туда смотрю, но меня это не волнует. Я в «ПСЖ», чтобы брать трофеи, и показывать, что я лучший»

Килиан Мбаппе ответил на обвинения в том, что он остался в «ПСЖ» ради денег. – Что вы скажете о тех, кто считает, что вы остались из-за денег? – Мне немного грустно, потому что с самого начала карьеры я показывал всем, что у меня есть терпение.

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