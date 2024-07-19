Карельский центр авиалесоохраны оказался на грани выживания

У предприятия нет денег ни на нормальные зарплаты сотрудникам, ни на спецодежду, ни на покупку новой техники Автономное учреждение Карелии «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов» ищет новых сотрудников практически по всем ключевым постам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии