В Орле в ДТП пострадал маленький ребёнок

В городе Орле произошло столкновение двух легковушек. В результате пострадал ребёнок. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, ДТП случилось 1 ноября в 18:19 на перекрёстке улиц Раздольная и Кузнецова.
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