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Аргументы и Факты

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РАН: исключительно мощная вспышка произошла на Солнце в ночь на 2 октября

РАН: исключительно мощная вспышка произошла на Солнце в ночь на 2 октября

В ночь на 2 октября на Солнце была зафиксирована вспышка балла Х7.1. Она стала второй по мощности в текущем цикле, заявил в беседе с РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

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