Любви все возрасты покорны? Как Аль Пачино и его молодая избранница вместе назло миру

Встречаясь со взрослыми мужчинами, девушка стремится найти «отцовскую фигуру» в отношениях. Таким мнением на примере удивительного союза знаменитого 84-летнего американского актера Аль Пачино и его 30-летней избранницы Нур Альфаллы поделилась психолог Любовь Розенберг в беседе с журналом StarHit.