В Забайкалье операторы беспилотных летательных аппаратов ВВО учатся эксплуатировать БпЛА

Образовательный процесс выстроен таким образом, чтобы за предоставленное время военнослужащие могли овладеть всеми необходимыми компетенциями классического оператора БпЛА с учётом опыта проведения специальной военной операции.
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