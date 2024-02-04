Мясная аннигиляция недемократичных жуков в ролике геймплея Helldivers 2 На прост...

Мясная аннигиляция недемократичных жуков в ролике геймплея Helldivers 2На просторах YouTube появился свежий ролик с демонстрацией игрового процесса грядущего кооперативного экшена про уничтожение орд ксеносов бравыми космическими десантниками Helldivers 2.
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