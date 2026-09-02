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Кроссовер Jeland C4 официально подтвержден: его будут выпускать в России

Кроссовер Jeland C4 – самая компактная модель в линейке российского бренда. Его длина 4420 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1570 мм.

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