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Курские новости

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В регионе за сутки произошло 9 пожаров и 6 ДТП

В регионе за сутки произошло 9 пожаров и 6 ДТП

За сутки сотрудники МЧС обезвредили 3 взрывоопасных предмета и ликвидировали последствия 6 ДТП.За минувшие 24 часа на территории региона зарегистрировано 9 пожаров.

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