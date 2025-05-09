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Мерц договорился сотрудничать с Трампом для завершения конфликта на Украине

Мерц договорился сотрудничать с Трампом для завершения конфликта на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они договорились "о тесном сотрудничестве с целью завершения украинского конфликта", сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, его слова в пятницу, 9 мая 2025 года, РИА Новости.

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