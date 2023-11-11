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Мировое обозрение

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МиГ-31 продемонстрировали перехват на большой высоте на Крайнем Севере: какова будущая роль “Лисогона” на российской службе?

МиГ-31 продемонстрировали перехват на большой высоте на Крайнем Севере: какова будущая роль “Лисогона” на российской службе?

Роль МиГ-31 в Баренцевом море растет на фоне расширения возможностей НАТО в регионе, пишет MWM. Этот истребитель повсеместно считается самым боеспособным российским самолетом, а совсем недавно пилоты отработали на нем задачи по перехвату условного противника в стратосфере.

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