МиГ-31 продемонстрировали перехват на большой высоте на Крайнем Севере: какова будущая роль “Лисогона” на российской службе?

Роль МиГ-31 в Баренцевом море растет на фоне расширения возможностей НАТО в регионе, пишет MWM. Этот истребитель повсеместно считается самым боеспособным российским самолетом, а совсем недавно пилоты отработали на нем задачи по перехвату условного противника в стратосфере.