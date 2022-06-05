Аргументы недели

98 079 подписчиков

Синоптик Варакин о погоде в Москве на неделе: в столице ожидается антициклон

Синоптик Варакин о погоде в Москве на неделе: в столице ожидается антициклон

О погоде на будущую неделю в столице рассказал синоптик Юрий Варакин в беседе с RT.  Как заявил Варакин, в понедельник существенных осадков не ожидается, а температура будет «близка к норме».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх