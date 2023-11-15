Байден готов одобрить проект бюджета без предоставления помощи Украине и Израилю

Палата представителей США поддержала законопроект о продолжении временного финансирования правительства, чтобы предотвратить шатдаун, инициатором которого выступил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.
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