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Мировое обозрение

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Байден готов одобрить проект бюджета без предоставления помощи Украине и Израилю

Байден готов одобрить проект бюджета без предоставления помощи Украине и Израилю

Палата представителей США поддержала законопроект о продолжении временного финансирования правительства, чтобы предотвратить шатдаун, инициатором которого выступил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

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