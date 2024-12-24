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Домофоны станут частью системы оповещения: заявление главы МЧС России

Домофоны станут частью системы оповещения: заявление главы МЧС России

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что домофоны будут интегрированы в систему оповещения, но не заменят ключевые каналы, такие как радио и телевидение.

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