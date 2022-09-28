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"С чего начинается Родина". И с Премии им. В.К. Арсеньева - тоже

"С чего начинается Родина". И с Премии им. В.К. Арсеньева - тоже

Участники секции "Литература и искусство как проводник образа территорий", которая прошла в рамках Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток" (22-23 сентября, Хабаровск), обсудили пути и способы создания с помощью художественных произведений привлекательного "литературного аватара" российского Дальнего Востока, сообщает ИА PrimaMedia.

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