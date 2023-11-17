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Шакира получила «Латинскую Грэмми» за дисс на Пике. Приз за «Песню года» ей вручил Рамос в Севилье

Шакира получила «Латинскую Грэмми» за дисс на Пике. Приз за «Песню года» ей вручил Рамос в Севилье

В начале января 2023 года колумбийская певица выпустила дисс-трек с аргентинским диджеем Bizarrap, в котором были такие слова об экс-защитнике «Барселоны»: «Ты променял «Феррари» на «Рено».

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