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Донецкая группа новостей

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США пообещали «адские санкции» России

США пообещали «адские санкции» России Американский сенатор Грэм заявил, что на следующей неделе внесёт в Конгресс законопроект о санкциях против банковского и энергетического сектора РФ.

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