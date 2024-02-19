На карте Екатеринбурга увековечат имя бывшего ректора УПИ

Несколько объектов Уральского федерального университета сменят адрес, при этом никуда не переезжая. Это связано с тем, что отрезок улицы Коминтерна от Малышева до Фонвизина, где находятся корпуса УрФУ, переименуют в улицу имени Станислава Набойченко – бывшего ректора УГТУ-УПИ.