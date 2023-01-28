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WADA получило от дисциплинарного комитета РУСАДА мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) мотивировочную часть решения по допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой.

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