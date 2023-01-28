WADA получило от дисциплинарного комитета РУСАДА мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) мотивировочную часть решения по допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой.
Популярные статьи
- Сербские болельщики принесли на Australian Open флаг России с Путиным и флаг ДНР
- Отец Джоковича позировал со зрителями, которые принесли на Australian Open флаг России с портретом Путина, и сказал «Да здравствуют русские»
- Фанаты «Зенита» выпустили видео к 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Клуб написал: «Благодарим всех, кто дал нам возможность жить в лучшем городе мира»
Свежие комментарии