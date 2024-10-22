Российские силы занимают позиции ВСУ к югу от Часова Яра

Вооруженные силы России продолжают вести работу по взятию Часова Яра в оперативное окружение. Подробности в беседе с ТАСС озвучил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.
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