В Ленобласти депутат организовал поджог дома коллеги из-за личной неприязни

Сотрудники СОБР «Гранит» Росгвардии Санкт-Петербурга и Ленинградской области задержали четверых подозреваемых в поджоге дома, ущерб от которого превысил 30 миллионов рублей, организованном депутатом из-за конфликта с коллегой.
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