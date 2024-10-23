В Ленобласти депутат организовал поджог дома коллеги из-за личной неприязни

Сотрудники СОБР «Гранит» Росгвардии Санкт-Петербурга и Ленинградской области задержали четверых подозреваемых в поджоге дома, ущерб от которого превысил 30 миллионов рублей, организованном депутатом из-за конфликта с коллегой.