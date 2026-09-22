Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Красный крест подсчитал число пропавших без вести на Украине за годы конфликта

Красный крест подсчитал число пропавших без вести на Украине за годы конфликта

Число пропавших без вести во время конфликта России и Украины достигло 275 000 человек. В среднем фиксируется 10 000 новых случаев в месяц.

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