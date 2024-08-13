Осужденную за теракт Дарью Трепову экстренно госпитализировали в Мордовии

Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов), осужденную за теракт в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, экстренно доставили в тюремную больницу Республики Мордовия.
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