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Осужденную за теракт Дарью Трепову экстренно госпитализировали в Мордовии

Осужденную за теракт Дарью Трепову экстренно госпитализировали в Мордовии

Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов), осужденную за теракт в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, экстренно доставили в тюремную больницу Республики Мордовия.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
эту тварь ещё и лечат?
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