Apple, Microsoft и Nvidia теперь являются тремя крупнейшими инвестициями Норвежского суверенного фонда

Норвежский суверенный фонд, стоимостью $1,7 трлн, сократил свои доли в Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Novo Nordisk A/S и ASML Holding NV — все эти компании входят в его топ-10 крупнейших активов — в первой половине года.