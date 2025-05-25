«Любила до последнего вздоха». Сестра Жанны Фриске назвала имя самого значимого для нее мужчины

В самом начале певческой карьеры избранником Жанны Фриске был челябинский депутат Илья Мительман. Любопытным журналистам стало известно, что мужчина ненавязчиво, но весьма успешно старался протолкнуть свою даму сердца как можно ближе к вершине музыкального Олимпа.
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