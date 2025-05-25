Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Свежие комментарии

  • Ирина Быкова
    Очень похож на Габсбургов. Такой же урод и дегенерат.А "пирожок"-то бы...
  • Любовь
    Почему наши достойные ребята борятся с нацистами, а пидораса реву не стыдятся впускать энные мрази. Кто посмел дать п...А "пирожок"-то бы...
  • Любовь
    Обнулить урода реву. Депортировать и посрамить и тех уродов кто дал гражданство этой клубной паскуде в виде ревы алек...А "пирожок"-то бы...

«Любила до последнего вздоха». Сестра Жанны Фриске назвала имя самого значимого для нее мужчины

«Любила до последнего вздоха». Сестра Жанны Фриске назвала имя самого значимого для нее мужчины

В самом начале певческой карьеры избранником Жанны Фриске был челябинский депутат Илья Мительман. Любопытным журналистам стало известно, что мужчина ненавязчиво, но весьма успешно старался протолкнуть свою даму сердца как можно ближе к вершине музыкального Олимпа.

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