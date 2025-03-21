Комментарий психолога: «Как вести себя во время атак БПЛА»?

Что такое "телесный терапевт"? Советы психолога это хорошо, но почему в РФ нет бомбоубежищ на случай войны, в том числе ядерной?

Генрих

Телесный терапевт??? Авторы, а вы не охренели в край с этой ересью? Девица была под обстрелами и теперь все знает по существу проблемы?