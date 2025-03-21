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Комментарий психолога: «Как вести себя во время атак БПЛА»?

Комментарий психолога: «Как вести себя во время атак БПЛА»?

БлокнотРУ Новости об атаках БПЛА Москвы и Подмосковья вызывают сильные эмоции – от тревоги до ярости.

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Комментарии
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Семен Демин
Что такое &quot;телесный терапевт&quot;?  Советы психолога это хорошо, но почему в РФ нет бомбоубежищ на случай войны, в том числе ядерной?
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11 час.
Татьяна Рогозинская
Бла, бла, бла и ничего конкретного.
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11 час.
Генрих
Телесный терапевт??? Авторы, а вы не охренели в край с этой ересью? Девица была под обстрелами и теперь все знает по существу проблемы?
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6 час.
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