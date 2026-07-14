Роскомнадзор не ограничивает доступ к GitHub, Google и Apple

Политика как она есть

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) не вводила ограничений на доступ к сервисам GitHub, Google и Apple, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.