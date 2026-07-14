Роскомнадзор не ограничивает доступ к GitHub, Google и Apple

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) не вводила ограничений на доступ к сервисам GitHub, Google и Apple, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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