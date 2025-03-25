Не увидев тысяч своих гробов из Украины, европейцы не угомонятся

Британцы и французы ждут отмашки от США, чтобы вести войска в незалежную Дмитрий Родионов Фото: dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld/TASS Материал комментируют: Вадим Трухачёв Игорь Шатров Сроки размещения «миротворцев» на Украине становятся более понятными благодаря важным переговорам между США и Россией на этой неделе, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.