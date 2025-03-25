Не увидев тысяч своих гробов из Украины, европейцы не угомонятся

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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федор
Поганый остров и мелкобритания давно напрашивается на хорошие люли! Сцыкливые мрази куда вы сунитесь без пиндосов? Силёнок то нема!!!!!
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