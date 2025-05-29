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Дава рассказал подробности рождения дочери от Краймбрери

Дава рассказал подробности рождения дочери от Краймбрери

Блогер Давид Манукян впервые стал отцом. Дочку ему родила певица Мари Краймбрери. Знаменитость признался, что присутствовал на родах и ему не было страшно, но волнение иногда накатывало, поскольку он видел, насколько тяжело было его супруге.

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