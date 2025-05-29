Дава рассказал подробности рождения дочери от Краймбрери

Блогер Давид Манукян впервые стал отцом. Дочку ему родила певица Мари Краймбрери. Знаменитость признался, что присутствовал на родах и ему не было страшно, но волнение иногда накатывало, поскольку он видел, насколько тяжело было его супруге.
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