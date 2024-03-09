Производство электроники в России, или почему всё настолько хорошо

Aнатолий Райков

Автор,запоздал со своими известиями.У меня уже давно есть МФУ с не прерывной подачей чернил.У меня был дешовый принтер,который пришлось отдать,для него цветные катриджи были дорогие,которые приходилось менять чуть ли не каждый месяц,а если принтером пользоваться редко,то катриджей хватает на долго.В МФУ нет катриджей,но 4 пузырька чернил мне хватает почти на два года.Заливай чернила по цвету в специальный контейнер для чернил и всё.При чём чернила не смешаешь,в другой контейнер не вставишь.Для этого свой контейнер по цвету,свой пузырёк чернил.Вот до сих пор не могу понять,а для чего хают СССР,ведь революция была начата в феврале 1917 года и затеяли эту революцию,совсем не большевики во главе с Лениным.А вот в октябре пришлось всё исправлять Ленину,с большевиками.Если бы,Горбачёв и Ельцин,умышленно не развалили СССР,то и развитие было в продолжении.