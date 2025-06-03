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Добрый Мир

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Грузия за неделю: громкая отставка, праздники, аресты и поворот в отношениях с США

Грузия за неделю: громкая отставка, праздники, аресты и поворот в отношениях с США

Предлагаем ознакомиться с ключевыми событиями последней недели для Грузии Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри государства.

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