Грузия за неделю: громкая отставка, праздники, аресты и поворот в отношениях с США

Предлагаем ознакомиться с ключевыми событиями последней недели для Грузии Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии