В Нижегородской области сотрудниками полиции должностное лицо изобличено в получении крупной взятки

Сотрудниками ЭБиПК МО МВД России «Городецкий» во взаимодействии с УФСБ России по Нижегородской области выявлена противоправная деятельность бывшего главного специалиста отдела контроля за ремонтом и содержанием автомобильных дорог Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области.
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