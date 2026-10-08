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Царьград

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Севастопольэнерго 8 октября устранило сбой в сетях электроснабжения

Севастопольэнерго 8 октября устранило сбой в сетях электроснабжения

8 октября в электрических сетях произошло нарушение, о чём "Севастопольэнерго" сообщило в MAX. Без электричества остались частично с.

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