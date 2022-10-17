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На Украине предложили ликвидировать Международный комитет Красного Креста

На Украине предложили ликвидировать Международный комитет Красного Креста

  Украинский омбудсмен Лубинец предложил ликвидировать Международный комитет Красного Креста Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец на своей странице в Facebook (запрещенная  Украинский омбудсмен Лубинец предложил ликвидировать Международный комитет Красного Креста Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) предложил ликвидировать Международный комитет Красного Креста (МККК), поскольку, по его мнению, организация не выполняет возложенные на нее обязанности.

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