На Украине предложили ликвидировать Международный комитет Красного Креста

Украинский омбудсмен Лубинец предложил ликвидировать Международный комитет Красного Креста Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец на своей странице в Facebook (запрещенная Украинский омбудсмен Лубинец предложил ликвидировать Международный комитет Красного Креста Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) предложил ликвидировать Международный комитет Красного Креста (МККК), поскольку, по его мнению, организация не выполняет возложенные на нее обязанности.