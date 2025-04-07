Девушка решила продать куртку на Авито

Рано или поздно каждый продавец на «Авито» сталкивается с самыми карикатурными типами покупателей. Ведь в процессе продажи всегда можно столкнуться с личностями, которые запомнятся надолго своими необычными запросами и поведением.
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