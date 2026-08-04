Один из крупнейших маркетплейсов перестал принимать новые заказы в Крым

Пользователи маркетплейса Ozon столкнулись с проблемами при оформлении заказов в Крым и Севастополь. Как убедился корреспондент Крымского информационного агентства, пункты выдачи на полуострове в приложении стали недоступными для выбора при оформлении новых заказов, пишет Крымское информационное агентство.