«У Пекина есть козырь». США досрочно проиграли войну пошлин с Китаем

Наталья Дембинская В Америке ждут обвала нескольких отраслей из-за политики Вашингтона. В том числе — возобновляемой энергетики, которая на 90% зависит от импорта иностранных компонентов, прежде всего из Азии.
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