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Царьград

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Пенсионерам рассказали о выгодном увольнении в 2025 году

Пенсионерам рассказали о выгодном увольнении в 2025 году

Эксперты советуют пенсионерам тщательно планировать свое увольнение.Депутат Госдумы Алексей Говырин дал совет работающим пенсионерам, желающим максимально увеличить размер своих выплат.

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