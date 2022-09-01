ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Доводка коронавируса происходила в американских биолабораториях на Украине

Доводка коронавируса происходила в американских биолабораториях на Украине

Доводка коронавируса происходила в американских биолабораториях на Украине АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ Крёстный отец COVID готовится начать новую главу карьеры   Главный медицинский советник президента Байдена доктор Энтони Фаучи, которого называют Доктором Зло, объявил, что уходит со своих постов в будущем декабре, чтобы «продолжить следующую главу» своей карьеры: «Сегодня я объявляю, что ухожу с должностей директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) и руководителя лаборатории иммунорегуляции NIAID, а также с должности главного медицинского советника президента Джо Байдена».

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