В отличие от топовой модели линейки, эта обходится без вентилятора Вместе с топовой моделью линейки, Win 2, компания Honor представила модель подешевле — Win Turbo 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым