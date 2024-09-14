Тюбетейки - железные, гусей - много, вывески - на татарском: Бардада бар да бар*!

Этим летом мне довелось побывать на всероссийском Сабантуе в селе Барда Пермского края. Просматривая фотографии и видео из поездки, поняла, что у меня еще много впечатлений, которыми хотелось бы поделиться: вдалеке от Татарстана наши соплеменники создали полноценный татарский мир!В Барде я побывала впервые.