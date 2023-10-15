Axios: Иран пригрозил Израилю вмешательством в возможную наземную операцию

По данным Axios, глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил о рекомендациях Тегерана израильской стороне остановить наземную операцию в секторе Газа, в противном случае военные Ирана вмешаются в конфликт.
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