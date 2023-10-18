С утра 21 октября и до конца марта в Иркутске закроют участок улицы Баррикад

Участок улицы Баррикад в предместье Рабочее в Иркутске надолго перекроют. С восьми часов утра 21 октября 2023 года и до 31 марта 2024-го будет закрыто движение на отрезке от здания № 1 на улице Зимней до здания на Баррикад, 147.