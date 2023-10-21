Нурмагомедов объяснил, почему не пришел к Махачеву на бой

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сообщил, что отсутствие на поединке соотечественника Ислама Махачева связано с тем, что он оставил всю связанную со смешанными единоборствами деятельность.
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