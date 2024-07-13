Боец ВС РФ Александр назвал целью НАТО в России мирное население

Боец ВС РФ Александр отреагировал в разговоре с «ФедералПресс» на то, что США и их союзники в НАТО разрешили Украине проводить атаки вглубь России, отмечая исключительно террористическую цель, что, по его мнению, соответствует западной доктрине военного действия.