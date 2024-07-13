Боец ВС РФ Александр назвал целью НАТО в России мирное население

Боец ВС РФ Александр отреагировал в разговоре с «ФедералПресс» на то, что США и их союзники в НАТО разрешили Украине проводить атаки вглубь России, отмечая исключительно террористическую цель, что, по его мнению, соответствует западной доктрине военного действия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии